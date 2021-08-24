Город Санья на Хайнане в январе - июле привлек свыше 13 тыс. профессионалов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье провинции Хайнань за январь - июль привлек более 13 тыс. высококвалифицированных специалистов, навыки которых требуются для формирования на острове порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как уточнили местные власти, количество профессионалов, приглашенных в Санья за семь месяцев, уже превысило число востребованных кадров, трудоустроившихся в городе за весь прошлый год. Важную роль в привлечении специалистов со всего Китая и из-за рубежа, как отмечается, сыграл специальный сервисный центр, который в режиме "одного окна" способствует оформлению документации, связанной с регистрацией и проживанием прибывающих на Хайнань профессионалов. Кроме того, правительство предоставляет им субсидии на жилье, обеспечивает льготное страхование.

По данным издания, администрация Санья постоянно создает новые рабочие места в стратегических отраслях. Приезжающие на остров специалисты имеют возможность устроиться на хорошо оплачиваемую должность в строящемся центральном деловом районе города, в местных филиалах ведущих вузов КНР, в наукограде "Ячжоувань", а также в высокотехнологичных, логистических и внешнеторговых компаниях.

Согласно статистике, за последние три года Санья привлек порядка 40 тыс. востребованных профессионалов. Среди стратегически важных сфер, в которых власти города намереваются активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, городское управление, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.