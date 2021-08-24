Предприятие из Кабардино-Балкарии планирует наладить поставки в Иран и Киргизию

НАЛЬЧИК, 24 августа. /ТАСС/. Кабардино-балкарское предприятие "Терский завод алмазного инструмента" прорабатывает возможность расширения географии поставок в Иран, Киргизию и Азербайджан. Кроме того, ведутся переговоры о заключении соглашений о постоянных поставках в Грузию, Черногорию и Монголию, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингу АО "Терекалмаз" Ахмед Тлеужев.

"Наши инструменты поставляются как в страны ближнего зарубежья - Украину, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию так и в другие государства - Турцию, Монголию, Черногорию. Но надо сказать, что, например, Монголия, Черногория и Грузия являются непостоянными рынками сбыта, мы рассчитываем подписать с ними долгосрочный контракт. Кроме того, мы ведем переговоры о начале поставок в Иран, Азербайджан, Киргизию. Наши технические специалисты выезжают на испытания для адаптации инструментов к различным условиям, возможно, удастся договориться в ближайший год, ведутся переговоры", - рассказал собеседник агентства.

В 2020 году завод также поставлял свою продукцию в Швейцарию. Что касается России, рынками сбыта производимого заводом алмазного инструмента явлются практически все регионы. "Основные наши покупатели - это регионы Центрального федерального округа, Сибири и Дальнего Востока", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что "Терекалмаз" планирует по итогам 2021 года увеличить объемы производимой продукции на 10-15%.

В августе предприятие вышло в число победителей регионального этапа конкурса на соискание Всероссийской премии "Экспортер года", признанное лучшим в номинации "Прорыв года". Премию присуждают организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, победители окружного этапа примут участие в федеральном финале, а церемония награждения лауреатов пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России".

АО "Терекалмаз" - одно из ведущих в России специализированных предприятий по производству алмазного инструмента, в том числе алмазного бурового инструмента для геологических и горнорудных предприятий страны, правящего алмазного инструмента для машиностроительного комплекса, алмазного инструмента для строительства и камнеобработки, алмазного шлифовального инструмента и абразивных изделий.