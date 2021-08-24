Около 30% бизнесменов Москвы продлили участие в программе продвижения в сервисах "Яндекса"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 30% столичных предпринимателей, которые воспользовались программой субсидирования затрат на рекламное продвижение в сервисах "Яндекса", уже продлили свое участие в ней на льготных условиях, посчитав механизм эффективным. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Предпринимателям по программе доступно автоматическое размещение рекламы в различных сервисах "Яндекса" - "Поиск", "Карты", "Услуги", "Дзен" - и на сайтах-партнерах рекламной сети. Для участия им необходимо заполнить заявку, посмотреть обучающий курс, пройти тест и оплатить 10% бюджета рекламной подписки. Остальные 90% субсидируют правительство Москвы и "Яндекс". Кроме того, всем участникам программы "Яндекс" дарит скидку 50% на следующую рекламную кампанию на три или шесть месяцев.

"У предпринимателей-участников программы есть возможность продлить подписку со скидкой 50%. Мы видим, что порядка 30% тех, кто завершил основную программу, взяли дополнительную рекламную кампанию на льготных условиях. Это означает, что программа принесла ожидаемый эффект в продвижении их товара, услуги или бизнеса в целом", - сказал Фурсин.

По его словам, четверть от всех запущенных рекламных кампаний приходится на предприятия из сферы общепита, бьюти-индустрию, ремонтные услуги, автосервисы и стоматологические клиники.

Глава департамента добавил, что благодаря еще одной субсидии правительства Москвы предприниматели могут возместить часть затрат на продвижение товаров или услуг на таких рекламных интернет-площадках как Google Реклама, Яндекс Директ, ВКонтакте, Facebook, Instagram.