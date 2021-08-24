Высокотехнологичный сектор Хайнаня в июле продемонстрировал рост на уровне 17,6%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Сектор передовых промышленных технологий Хайнаня в июле продемонстрировал высокие темпы роста производства, которые в годовом исчислении составили 17,6%. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

Как уточняется на сайте ведомства, динамика предприятий региона, специализирующихся на выпуске современного крупногабаритного оборудования, оказалась еще значительнее, достигнув 22,2%. "Индустриальный сектор провинции сохраняет тенденцию к повышению. Показатели высокотехнологичных компаний растут ускоренными темпами", - прокомментировало ситуацию статуправление.

Согласно опубликованным данным, наукоемкий сектор Хайнаня развивается намного быстрее, чем прочие промышленные компании региона. Так, объем выпуска продукции на всех крупных индустриальных объектах провинции, включая как высокотехнологичные, так и обычные предприятия, увеличился только на 5,8%. Впрочем, это на 3,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем в июне. К тому же рост совокупного объема заводского производства на острове за январь - июль составил 11,5%, что на 4,5 п. п. превышает динамику, которой удалось добиться за аналогичный период 2019 года.

По официальной статистике, в июле местные фабрики резко увеличили масштабы изготовления азотных удобрений (рост на 67,2%), полиэтилентерефталата (20,5%), сигарет (20%) и корма для скота (17,7%).

Власти Хайнаня активно содействуют развитию на острове высокотехнологичных предприятий. С этой целью на территории провинции сравнительно недавно были созданы зоны инновационного развития, в их числе - "Новый район "Цзяндун" в Хайкоу (административный центр Хайнаня), наукоград "Ячжоувань" в городе Санья (южное побережье), а также зона экономического развития "Янпу" (северо-запад). Предполагается, что в ближайшем будущем благодаря наукоемким проектам и динамично развивающемуся финансовому сектору самая южная провинция Китая начнет играть особо важную роль в международной торговле современными услугами, что позволит ей существенно увеличить валовый региональный продукт.