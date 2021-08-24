Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,37%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,37% и достиг отметки 3897,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,51%, до 1658,37 пункта.

К 10:16 мск индикаторы ускорили рост: индекс Мосбиржи находился на уровне 3901,74 пункта (+0,48%), а индекс РТС - 1660,17 пункта (+0,62%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,28% - до $68,94 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,14% и торговалась на уровне $65,73 за баррель.