Акции "Газпрома" превысили стоимость в 300 рублей за бумагу впервые с 2008 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже выросла на 1,11% и в моменте достигала 301 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:23 мск.

Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года.

К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 299,5 рубля за бумагу (+0,61%).

ПАО "Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания мира, одна из важнейших сырьевых компаний РФ. Основные виды деятельности концерна - геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация газа, газового конденсата и нефти.