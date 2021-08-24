В Бурятии запустят проект "Наставничество" для развития социального предпринимательства

УЛАН-УДЭ, 24 августа. /ТАСС/. Проект "Наставничество" для развития социального предпринимательства будет запущен в 2021 году в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в республиканском центре предпринимательства "Мой бизнес".

"Начинающие и действующие социальные предприниматели получат возможность вместе с наставником пройти путь развития проекта: от поиска бизнес-идеи до запуска или оптимизации модели проекта. Их научат проводить анализ рынка в той или иной нише, также в программе - освоение системы налогообложения и учета. В качестве наставников выступят успешные бизнесмены, представители разных компаний, эксперты, в том числе из других городов", - сообщили в центре.

В последующем образовательная программа будет реализована для субъектов малого и среднего бизнеса. В Бурятии есть опыт проведения обучающих программ для начинающих предпринимателей, одна из них - "Азбука предпринимательства", в 2021 году обучение по ней прошли более 70 человек. Кроме того, в этом году обучение азам предпринимательства прошли более 30 ремесленников. "Бизнес-школа ремесленника" была организована также по национальному проекту "Поддержка малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы".

"Мы планируем развивать институт бизнес-ангелов на базе Центра "Мой бизнес". Из выпускников "Азбуки предпринимателя" будут отобраны самые перспективные проекты, с ними будут работать бизнесмены республики", - сообщил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.

По итогам 2020 года в Бурятии возросло число субъектов малого и среднего предпринимательства. В республике зарегистрировано 29,5 тыс. субъектов МСП - на 1,2 тыс. больше, чем в 2019 году. Вышли "из тени" и зарегистрировались 3 тыс. самозанятых. Центр предпринимательства "Мой бизнес" оказал поддержку более 2,5 тыс. предпринимателей, при содействии центра предпринимателями стали свыше 300 жителей республики.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".