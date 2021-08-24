В Минфине заявили, что ПСБ могут докапитализировать до конца 2021 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПСБ - опорный банк оборонно-промышленного комплекса - может быть докапитализирован до конца 2021 года, сумма обсуждается. Об этом на площадке форума "Армия-2021" заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я ожидаю, что в этом году государство окажет дополнительную поддержку Промсвязи (банку ПСБ) в виде его дополнительной капитализации. Цифры пока обсуждаются, не хотелось бы их называть. Но я очень надеюсь, что в этом году бюджетная ситуация нам позволит такую операцию произвести", - сказал Моисеев.