Внешнеторговый оборот Карелии за полгода вырос на 30%

ТАСС, 24 августа. Объем внешней торговли в Карелии с января по июнь текущего года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $552 млн. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В январе-июне 2021 года объем внешней торговли Республики Карелия увеличился на 30,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $552 млн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Объем экспорта товаров из республики по итогам января-июня 2021 года составил $390 млн, увеличившись на 21 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это связано с увеличением экспортных поставок целлюлозы, черных металлов и изделий из них, древесины, потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, транспортных средств. Доля несырьевых товаров в совокупном объеме экспорта составила 95%.

Объем импорта по итогам января-июня 2021 года составил $161 млн, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение связано с ростом импортных поставок потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, товаров производственного назначения, транспортных средств, целлюлозы, черных металлов и изделий из них, рыбы и ракообразных.

Предприятия и организации Карелии поддерживали торгово-экономические связи со 112 странами. Основные торговые партнеры: Финляндия, Эстония, Китай, Нидерланды, Германия, Египет, отмечается в сообщении.