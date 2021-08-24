В Карелии трем предприятиям выделят больше 3 млн рублей на поддержку труда инвалидов

ТАСС, 24 августа. Власти Карелии направят свыше 3 млн рублей субсидий на оплату заработной платы инвалидам трем предприятиям в Карелии. Компании также смогут компенсировать до 50% затрат на электроэнергию, тепло и услуги связи, сообщила во вторник пресс-служба управления труда и занятости республики.

"Такое решение принято в отношении ООО "Петрозаводское предприятие "Онеготара", ООО "Твой мир", ООО "От сердца к сердцу". <...> Предприятиям будет предоставлена субсидия на оплату заработной платы работающим инвалидам, а также на оплату электрической энергии, тепловой энергии и услуг связи на сумму 3 млн 689,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Компании занимаются производством картонажных изделий, оказывают услуги по реабилитации граждан с инвалидностью - погружение в виртуальную реальность, развитие моторики, социальная реабилитация. Новая мера поддержки, введенная в Карелии с прошлого года, позволит поддержать конкурентоспособность продукции и предоставляемых услуг, а также сохранить занятость инвалидов, которые трудятся на этих предприятиях.

Поддержка предприятиям, где от 50% работников инвалиды, оказывается в Карелии с 2020 года. Ежегодно работодателям компенсируются расходы на заработную плату работающим инвалидам в течение 6 месяцев. Размер компенсации составляет один минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Также компенсируются до 50% затрат на электроэнергию, тепло, связь за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии.

Мера поддержки разработана на основе предложений, поступивших от общественных организаций и инвалидов в ходе круглого стола с участием главы Республики Карелия, посвященного вопросам трудоустройства инвалидов. С начала года через органы службы занятости населения в регионе трудоустроено 215 инвалидов.