В ОНФ хотят привлечь ЦБ и операторов для обсуждения мер борьбы с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует организовать широкую дискуссию своих инициатив по борьбе с телефонным мошенничеством с участием представителей Центробанка, операторов сотовой связи, правоохранительных органов и экспертов. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Как отметили в ОНФ, движение ранее направило письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением ввести ответственность за подмену телефонных номеров и спам. В обращении указывается, что злоумышленники с помощью средств IP-телефонии могут "подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан". По данным ОНФ, 56% всех мошенников представляются работниками финансовых и государственных учреждений.

"Обращаясь к министру, мы надеемся получить в ответ позицию министерства по этому вопросу и начать широкую дискуссию с привлечением всех заинтересованных сторон: Банка России, операторов связи, правоохранительных органов, законодателей и экспертного сообщества", - сказала Лазарева.

Она подчеркнула, что проблема телефонного спама и связанного с ним мошенничества "приобрела настолько угрожающий масштаб, что операторам связи давно пора проявить социальную ответственность и начать мероприятия по предупреждению населения на безвозмездной основе".

"Что касается возбуждения уголовных дел, то мы не видим препятствий и здесь, даже если источник звонка находится в другой стране. В конце концов, российская прокуратура возбуждает уголовные дела в отношении иностранных граждан по другим составам. Телефонное мошенничество несет серьезную угрозу благополучию россиян, поэтому, на наш взгляд, может послужить поводом для уголовного преследования и в отношении иностранцев за пределами страны", - подчеркнула собеседник агентства.