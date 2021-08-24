В ОЭЗ Москвы появилась первая в России лаборатория для анализа промышленных материалов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - Научно-исследовательский институт (НИИ) молекулярной электроники - открыл физико-химическую аналитическую лабораторию мирового уровня для проведения исследований в области контроля качества технологических сред. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

"В мире действуют единицы подобных лабораторий, в Европе - не более двух-трех. Открытая в ОЭЗ "Технополис "Москва" лаборатория - первая подобного уровня исследований в России, странах СНГ и Восточной Европы, выполняющая анализы сырья для нужд разработок и производства. Ее работа окажет большую поддержку предприятиям отечественной промышленности, поскольку позволит проводить сложные исследования более оперативно, не отправляя образцы за рубеж, обеспечивая надлежащее качество при экономии времени и ресурсов", - сказал Прохоров.

В задачи лаборатории входит анализ различных сред - жидкостей, газов, химреактивов, используемых в технологических процессах, - на предмет содержания в них примесей в предельно малой концентрации, которые могут повлиять на качество готовых изделий. Такие примеси может обнаружить только высокоточное оборудование. Подобные исследования необходимы для обеспечения микроэлектронной, фармацевтической, химической, биотехнологической, атомной промышленности. Исследуемые материалы имеют стратегическое значение для работы этих отраслей, от их подбора зависит возможность производства высокотехнологичной продукции.

Инфраструктура и специалисты

Лаборатория размещается в чистых производственных помещениях с классами чистоты 5-7 ИСО и оснащена всей необходимой инфраструктурой и современным аналитическим оборудованием: масс-спектрометром с индуктивно связанной плазмой, атомно-абсорбционным спектрометром с графитовым амортизатором, ионными хроматографами, автоматическими титраторами, хроматомасс-спектрометрами, системой очистки кислот, установкой доочистки деионизованной воды. Лаборатория успешно прошла аудиты Росаккредитации и подтвердила соответствие требованиям международного стандарта. Предприятия отрасли уже могут задействовать ресурсы лаборатории для определения качества сырья для нужд своих предприятий и проведения исследований в рамках новых разработок.

"Резидент особой экономической зоны - НИИ молекулярной электроники - создает научную базу для работы многих производителей микроэлектроники в ОЭЗ столицы. В новой лаборатории работают высококвалифицированные специалисты - выпускники РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГУ им. М. В. Ломоносова, МИТХТ им. М. В. Ломоносова и других вузов, которые делятся опытом использования современного аналитического оборудования. Кадровый и технологический потенциал НИИМЭ содействует появлению передовых разработок, а условия особой экономической зоны обеспечивают более эффективное внедрение новых решений в производство", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

В лаборатории уже разработано более 60 собственных методик, по которым проводятся анализы практически всех сред и химреактивов. Также сотрудники лаборатории составляют технические требования и рекомендации к их использованию и проводят сертификацию.