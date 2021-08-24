Подтверждена компетентность контрольной лаборатории крупнейшего в мире обогатителя урана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Росаккредитация подтвердила компетентность центральной заводской лаборатории Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральск Свердловской области - прим. ТАСС), крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "ТВЭЛ".

"Центральная заводская лаборатория Уральского электрохимического комбината <…> успешно прошла процедуру аккредитации и в полном объеме. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подтвердила высокий уровень компетенции в области контроля качества товарной продукции и радиационного контроля сбросов и выбросов предприятия", - говорится в сообщении.

Подтверждены компетенции в области определения изотопного состава урана, измерения содержания примесей в гексафториде урана (ГФУ), измерения радионуклидного состава и удельной активности сбросов и выбросов предприятия. Данные виды измерений применяются для подтверждения качества ГФУ требованиям международных спецификаций, контрактов и технических условий, а также для оценки воздействия деятельности предприятия на объекты окружающей среды.

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Входит в разделительно-сублиматный комплекс компании "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.