В ЮАР безработица достигла исторического рекорда в 34,4%

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Безработица в Южно-Африканской Республике достигла во втором квартале текущего года рекордного за всю современную историю страны уровня 34,4% от трудоспособного населения. Об этом сообщило во вторник Статистическое управление ЮАР на своем портале.

"Уровень безработицы в стране повысился с апреля по июнь до 34,4% по сравнению с 32,6% в первом квартале текущего года, - отмечает оно. - Работу в стране сейчас ищут 7,8 млн человек, или на 600 тыс. больше, чем за предыдущие три месяца". Так, в финансовом секторе за второй квартал было ликвидировано 278 тыс. рабочих мест, в промышленности - 83 тыс.

Если к официально зарегистрированным безработным добавить тех, кто потерял надежду найти работу и больше ее не ищет, то уровень безработицы в ЮАР увеличится до 44,4%, или до 11,9 млн человек, указывает управление.

Главной причиной столь значительного уровня безработицы являются последствия для национальной экономики пандемии коронавируса.