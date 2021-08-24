Собранный в Дагестане самолет могут использовать в санавиации

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Четырехместный самолет "Кизлярского электромеханического завода" (ОАО "Концерн КЭМЗ"), расположенного в Дагестане, "Альфа-КМ" (МАИ-411) может использоваться для нужд санитарной авиации в регионе, в том числе при борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС во вторник на форуме "Армия - 2021" врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Он может быть широко использован, в том числе в интересах санавиации. Особенно это было бы востребовано при тех мероприятиях, которые мы проводим по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Это доставка вакцин, эвакуация больных с тяжелыми или средними формами заболевания, доставка врачей к месту необходимых медицинских мероприятий", - сказал Меликов.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры с Минпромторгом РФ по развитию производства самолетов МАИ-411 в Дагестане.

"Мы надеемся, что этот малогабаритный самолет будет востребован, потому что развитие малой авиации востребовано не только в Дагестане, но и других регионах Северного Кавказа. В сфере отечественного самолетостроения это, на мой взгляд, один из перспективных образцов", - добавил Меликов.

В апреле врио главы Дагестана обсудил вопрос содействия проекту "Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 "Альфа-КМ" из композитных материалов и бортового оборудования отечественного производства" в Дагестане на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Как сообщали ТАСС в пресс-службе главы Дагестана, руководитель Минпромторга РФ поддержал проект как востребованный федеральными и региональными структурами, а также эксплуатантами малой авиации общего назначения.

В августе 2019 года четырехместный самолет МАИ-411 был впервые представлен в воздухе на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019"). Самолет имеет два двигателя, при взлетной массе 1 250 кг может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км.