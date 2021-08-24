Белоярская АЭС сократила выброс загрязняющих веществ в атмосферу на треть в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу Белоярской АЭС в Свердловской области в 2020 году сократился на треть и составил 328,066 т. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко на презентации годового отчета об обеспечении экологической безопасности станции в 2020 году в Уральском пресс-центре ТАСС во вторник.

По данным отчета, в 2020 году валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 328,066 т. В 2019 году этот показатель составил 494,358 т, в 2018-м - 538,423 т, при этом допустимый лимит составляет 1 592,31 т.

"Основными источниками загрязнения воздуха на Белоярской АЭС являются котельные, работающие на топливном мазуте. <…> Уменьшение выбросов загрязняющий веществ в 2020 году связано с уменьшением количества мазута, сожженного на котельных станции. Аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в 2020 году не было", - сказала Усатенко.

По данным отчета, в 2020 году образовано 828,105 т отходов производства и потребления. В 2019 году этот показатель составлял 716,958 т, норматив - 1 653, 397 т. Как пояснила Усатенко, объем отходов в 2020 году изменился в связи с тем, что по твердым коммунальным отходам изменилась система учета.

Также станция увеличила забор воды из подземных источников: в 2020 году объем забранной из подземных источников воды составил 1 194,62 тыс. куб. м. В 2019 году этот показатель составлял 1 097,96 тыс. куб. м., лимит - 3 169,99.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в 1964 году. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.