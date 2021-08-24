ЦСР заявил, что пересмотр механизма сдерживания цен на топливо снизит цены на перевозку

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Механизм сдерживания розничных цен на топливо необходимо пересмотреть, это может снизить цены на перевозку. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Дмитрий Черенок.

"Таким образом в целях сохранения или, при возможности, снижения цен на перевозку необходимо: пересмотреть механизм сдерживания розничных цен на топливо (существующие механизм демпфера не показывает должного уровня эффективности), предусмотреть возможность предоставления "льготного" лизинга и государственной поддержки автоперевозчиков при приобретении нового парка, ввести механизм возврата НДС на приобретение автозапчастей и комплектующих (например, на покрышки)", - отметил эксперт.

По его словам, стоимость автомобильной перевозки не только продуктов питания, а любой продукции в целом за последний год увеличилась по объективным причинам: рост стоимости топлива, повышение цен на транспортные средства, запчасти и комплектующие к ним. По данным Росстата, с начала текущего года цена на бензин выросла на 5,53%, на дизельное топливо - 3,57%, при этом официальный уровень инфляции за аналогичный период составил 4,49%. При этом стоимость грузовых автомобилей и легкого коммерческого автотранспорта с марта 2020 года по август 2021 года увеличилась до 30% в зависимости от марки, модели и комплектации.

Аналогичная ситуация обстоит с автозапчастями и комплектующими на автомобили. "В свою очередь рост стоимости автомобилей обусловлен ослаблением курса национальной валюты, ростом стоимости металлов, дефицитом производства самих авто, дефицитом полупроводников, высоким уровнем отложенного спроса, высокими инфляционными ожиданиями населения и другими факторами", - добавил Черенок.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о том, что директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия. Письмо было направлено в Национальный союз производителей молока, Национальную мясную ассоциацию, Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности "Асконд", Рыбный союз, Картофельный союз и др. Минсельхоз интересует изменение стоимости перевозок за 2019-2021 годы, его причины, достаточность автопарка, а также сложности при работе с перевозчиками. По данным бизнеса, логистика за год подорожала на 10-30%, но перевозчики утверждают, что все еще не могут даже покрыть расходы на топливо и запчасти.