Башкирия подпишет с БСК соглашение на 1 млрд рублей во время финала WorldSkills в Уфе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют подписать с "Башкирской содовой компанией" (БСК) соглашение на 1 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС глава республики Радий Хабиров в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета во вторник.

"Есть соглашение по дальнейшему развитию с [БСК], открытие нового производства на "соде" на сумму до 1 млрд рублей. Мы решили [заключить соглашение] именно на WorldSkills с учетом специфики мероприятия, потому что "сода" является одним из наших партнеров проведения", - рассказал Хабиров.

Планируется, что начнет работу дополнительное упаковочное инновационное производство от "Башкирской содовой компании", что позволит создать дополнительно до 300 новых рабочих мест. На площадке WorldSkills БСК представлена собственным павильоном и "Технопарком БСК".

Президент РФ Владимир Путин 7 июня утвердил передачу контрольного пакета акций БСК в собственность Башкирии. Были переданы находившиеся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки). Также в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (г. Уфа) из федеральной собственности переданы 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) БСК. Кроме того, предприятие было внесено в перечень стратегических.

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia ежегодно проводят в рамках нацпроекта "Образование". В 2021 году первенство состоится в Башкирии с 25 по 29 августа.