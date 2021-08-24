Делегация из России проведет с 28 по 31 августа в Египте переговоры по проекту РПЗ

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Делегация из России посетит с 28 по 31 августа Египет для переговоров по проекту создания Российской промышленной зоны (РПЗ) в стране. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Экономической зоне Суэцкого канала.

"Визит российской делегации пройдет с 28 по 31 августа в рамках завершения консультаций по рамочному соглашению проекта промышленной зоны, - сказал собеседник агентства. - Во время поездки будут рассмотрены поправки, согласованные в ходе недавних переговоров в Москве". В частности, по его словам, речь идет о расширении зоны за счет присоединения к району на востоке Порт-Саида участка в Айн-Сохне на побережье Суэцкого залива Красного моря в 120 км от Каира.

"Будем обсуждать план работ, график реализации и процедуры, необходимые для оснащения Российской промышленной зоны, - указал источник. - Сейчас речь идет о 500 тыс. квадратных метров в Айн-Сохне и 1 млн квадратных метров в Восточном Порт-Саиде в рамках первой фазы проекта".

Межправсоглашение между РФ и Египтом о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов было заключено в 2018 году. По прогнозам Минпромторга РФ, полная реализация проекта займет около 13 лет. Российская сторона рассчитывает, что компании-резиденты смогут начать выпуск продукции уже в 2022 году. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Начало строительства промзоны было намечено на 2020 год, но из-за пандемии нового коронавируса сроки сдвинулись. Планировалось, что в первые два-три года в РПЗ появится порядка 50 компаний-резидентов. Российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ планируются на уровне $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд.

Как заявила ранее в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Египта Невин Гамия, Москва и Каир планируют в ближайшее время начать переговоры по практическому запуску РПЗ. Комментируя итоги прошедшего в Москве в конце июня заседания совместной межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), она указала на то, что "этот грандиозный проект является огромным шагом на пути к укреплению экономического партнерства" и "принесет пользу не только экономике Египта, но и превратит его в региональную базу для российских инвестиций".