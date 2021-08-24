Титов предложил создать специнстанцию для рассмотрения дел в сфере IТ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что рассмотрением экономических дел в цифровом секторе должна заниматься специальная кассационная инстанция.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", правительство РФ предложило расширить список статей, по которым уголовные дела может рассматривать суд присяжных. Так, предлагается допустить присяжных до рассмотрения экономических дел в сфере IТ.

"У айтишников свои специфичные споры - у них непростая стезя, - да и дел очень мало по статьям, которые касаются ИТ-сферы. Я бы их проблемы решал несколько другим путем: созданием специальной кассационной инстанции, которая бы работала именно с проблемами, связанными с цифровым сектором. Как есть специальная кассационная инстанция по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью, - приблизительно так же надо сделать для них", - сказал Титов в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник.

Он также предложил расширить состав статей Уголовного кодекса РФ, которые могут рассматриваться присяжными, на "все экономические статьи, если обвинения связаны с тяжкими преступлениями".