Централизованный завоз топлива в труднодоступные районы Ямала выполнили на 60%

ТАСС, 24 августа. Отгрузка в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нефтепродуктов, предназначенных для бесперебойной работы объектов в отопительный сезон, выполнена на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Поставщиками произведена отгрузка 39 800 тонн нефтепродуктов, или 59% от плана, также завезено 37,5% угля от запланированных 18 300 тонн. В полном объеме поставлены дизельное топливо "Летнее" и топливные дрова. Завершен завоз топливно-энергетических ресурсов в Надымский район. Завоз осуществляется в соответствии с графиками поставки", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления - начальника отдела регулирования в транспорте департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дениса Фоминова.

Всего планируется осуществить централизованную поставку более 67,9 тыс. тонн нефтепродуктов, 18,3 тыс. тонн угля и 2,3 тыс. куб. м дров. Данные объемы топлива в полной мере покроют потребности предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах.