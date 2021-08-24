Ростовская область возглавила список субъектов РФ по развитию рынка газомоторного топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Ростовская область возглавила рейтинг уровня развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в регионах страны по итогам последних пяти лет (2016-2020 гг.). Соответствующее исследование провела компания "Газпром газомоторное топливо" (есть в распоряжении ТАСС).

"Такой рейтинг мы подготовили впервые за девять лет существования компании. Создан он был для того, чтобы руководители регионов могли оценить объем работы, проведенной на их территории", - рассказал ТАСС генеральный директор компании Тимур Соин.

Согласно рейтингу, в топ-5 регионов по развитию рынков газомоторного топливо вошли (в порядке убывания) Ростовская область, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края, а также Нижегородская область. Замкнули рейтинг Архангельская область (последнее место), Хабаровский край и Карелия.

"Мы на сегодня выделяем 50 регионов самых основных, которые показывают достаточно неплохие результаты, но среди их есть лидеры - первые 7-10 регионов. <…> Но нужно отметить, что если взять юг России, то использование компримированного газа как моторного топлива там развивалось исторически. А, например, в Татарстане проделали достаточно серьезную работу, и регион вышел в лидеры буквально за последние семь лет. В этих регионах осуществляется региональная поддержка развития инфраструктуры", - отметил Соин.

Всего в рейтинг вошли 70 регионов. Как отметили в компании, в остальных пока нет развитых рынков ГМТ. Рейтинг регионам присваивался на основании оценки их по ряду критериев, среди которых объем потребления топлива, число газозаправочных станций, автопарк на ГМТ, региональная поддержка.

"Газпром газомоторное топливо" ожидает в 2021 году роста продаж газомоторного топлива на 10-15%. В 2020 году всего по России реализовано 1,1 млрд куб. м. газа. За пять лет показатель вырос в два раза.