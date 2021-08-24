Индекс Nasdaq на торгах в США впервые преодолел отметку в 15 тыс. пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Индекс электронной биржи Nasdaq на торгах во вторник впервые превысил отметку в 15 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

По состоянию на 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) Nasdaq вырос на 71,5 пункта (0,48%), до рекордной отметки 15 014,15 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 52,34 пункта (0,15%), до 35 388,05 пункта. Индекс S&P 500 набрал 10,29 пункта (0,23%), до отметки 4 489,82 пункта.

Как констатирует агентство Reuters, рост индексов наблюдается на фоне того, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в понедельник окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. По данным Reuters, инвесторы надеются на скорейшее восстановление экономики США в условиях пандемии.