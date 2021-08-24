В АКОРТ считают, что меры властей по развитию логистики будут способствовать снижению цен

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Меры правительства РФ по развитию логистики, планированию производства и сбыта сельхозпродукции будут способствовать снижению цен сельхозпроизводителями. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции. Вице-премьер поручила завершить внесение зон затопления и подтопления в ЕГРН и планировать посевные площади, обходя рисковые зоны, вовлекая в оборот новые сельхозземли. Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению ярмарок и упрощению доступа фермеров на эти площадки. Кроме того, ведомствам было поручено проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги.

"Обсуждавшиеся на совещании меры по планированию производства сельхозпродукции, развитию логистической инфраструктуры, доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионах, безусловно, будут способствовать снижению цены производителями продукции", - сообщили в АКОРТ.