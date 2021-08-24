Региональную систему мониторинга создадут на базе Координационного центра

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. На базе Координационного центра правительства России планируется создать новый инструмент - региональную систему мониторинга. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Там добавили, что Чернышенко провел встречу с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, которая прошла в Координационном центре правительства РФ. Вице-премьер продемонстрировал полпреду возможности и инструменты центра для оперативного решения штатных и нештатных ситуаций и для достижения национальных целей и реализации нацпроектов. Чернышенко и Комаров также обсудили подходы, которые будут использовать для социально-экономического развития субъектов ПФО.

Региональная система мониторинга будет включать основные показатели эффективности, список приоритетных региональных проектов и их статус реализации, а также ключевые вопросы, требующие решения.

"Нам необходимо выстроить работу так, чтобы вся необходимая информация по социально-экономическому развитию регионов была у нас под руками. И новый инструмент позволит это сделать максимально эффективно. Благодаря ему в режиме реального времени мы сможем контролировать исполнение поставленных задач, видеть динамику и, при отклонениях, на основе объективных данных принимать максимально взвешенные решения для решения проблем", - добавил Чернышенко.

Он также отметил, что системы Координационного центра дают расширенные возможности для аналитики, планирования и прогнозирования рисков для принятия правительством взвешенных решений. "Предполагаем использовать эти инструменты как для целей ПФО, так и для других федеральных округов. Ключевой акцент сделаем на использовании первичных данных. Цель кураторства - обеспечить оперативные и согласованные действия всех органов власти и организаций для социально-экономического развития регионов. Моя задача как куратора ПФО - организовать управление этой работой и координацию вовлеченных сторон в пределах функционала, который определил председатель правительства", - пояснил Чернышенко.

Чернышенко и Комаров также обсудили повестку запланированной встречи с главами регионов ПФО, которая планируется в Самаре 9 сентября. Будет рассмотрено стратегическое планирование в регионах округа.