Создание кластеров поможет диверсификации ОПК Чувашии

ТАСС, 24 августа. Власти Чувашии созданием кластеров намерены решить вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса республики. Об этом сообщил во вторник глава региона Олег Николаев на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2021".

"Чтобы решить задачу диверсификации оборонно-промышленных предприятий, максимально реализовать задачи развития экономики, мы в Чувашии подошли к работе следующим образом. Во-первых, проанализировали текущее состояние. Затем поставили перед собой задачу: что нам надо сделать, чтобы добиться поставленных целей в контексте поручений президента. Ну и здесь мы увидели для себя, что использование кластерных подходов, создание технопарков являются максимально перспективными", - сказал Николаев. Его высказывание приводит пресс-служба администрации главы Чувашии.

Николаев добавил, что экономика Чувашии основана в значительной степени на предприятиях ОПК и обрабатывающего сектора. "Эти предприятия работают в таких направлениях, как электротехника, машиностроение, химическая промышленность. Очевидно, что именно в этих направлениях было правильно организовать и кластеризацию предприятий. А научные разработки, которые имеются на предприятиях ОПК, могли бы быть использованы для развития этих кластеров", - отметил глава Чувашии.

Он также сообщил, что в республике создан Центр кластерного развития, задача которого - поиск кооперационных связей, их выстраивание в цепочку и создание инвестиционных ниш.

Международный военно-технический форум "Армия - 2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.