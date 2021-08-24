Новые технопарки позволят Чувашии привлечь до 35 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 24 августа. Создание новых технопарков и индустриальных парков позволит Чувашии привлечь порядка 30-35 млрд рублей инвестиций в течение 2022-2023 годов. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Всю работу по созданию технопарков и индустриальных парков мы планируем провести в течение 2022-2023 годов. За это время предполагается создать не менее 7 тыс. новых рабочих мест и обеспечить приток инвестиций. Это не менее 30-35 млрд рублей новых инвестиций, которые будут направлены на развитие новых инвестиционных проектов и должны дать новый импульс развитию экономики Чувашской Республики", - привели слова Николаева в пресс-службе администрации главы республики.

Глава Чувашии добавил, что в республике предполагается создать не менее пяти технопарков, которые будут работать на усиление направлений обрабатывающих отраслей экономики республики. "Предполагается также создать три государственных индустриальных парка, один из которых будет на территории особой экономической зоны в моногороде Новочебоксарске, заявку мы планируем подать в ближайшее время", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Он также уточнил, что создание технопарков является одним из направлений индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии. "В рамках пяти основных направлений, которые реализуются по этой программе, одним из важнейших является создание зон деятельности с особыми экономическими условиями. Это как раз промышленные технопарки, причем частные технопарки", - пояснил глава региона.

По словам Николаева, на сегодняшний день Чувашия подала три заявки на создание технопарков в Минэкономразвития России. "Заявки поддержаны", - подчеркнул он.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.