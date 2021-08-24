Мордовия ожидает утверждения индивидуальной программы развития республики до конца года

ТАСС, 24 августа. Власти Мордовии ожидают утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы до конца текущего года, сообщил во вторник ТАСС врио главы Мордовии Артем Здунов в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэкономразвития и властям Мордовии проработать индивидуальную программу социально-экономического развития региона на 2022-2026 годы. 17 августа власти региона обсудили программу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Программа разработана, ждем внесения [ее] министерством экономического развития России в правительство РФ, работа ведется прямо сейчас. Пытаемся ускорить процесс, чтобы войти в предстоящий бюджет. Мы планируем принять программу до конца года, как можно раньше", - сказал Здунов.

Как ранее сообщал первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов, власти Мордовии подготовили программу ускоренного социально-экономического развития с объемом финансирования в размере 30,8 млрд рублей. Программа предполагает обеспечение налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики в размере 6,8 млрд рублей, создание 7,4 тыс. новых рабочих мест, повышение среднедушевых доходов населения с 21,8 тыс. рублей в 2021 году до 28,5 тыс. рублей в 2026 году и снижение уровня безработицы с 4,2 до 3,7%. При этом доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума, по планам, сократится с 18 до 13,8%.

Согласно программе, предусматривается создание в регионе пяти научных лабораторий, которые послужат базой для новых фундаментальных и прикладных разработок с последующей их коммерциализацией. Также власти рассчитывают создать промышленный парк. Инвестиции в проекты, которые могут быть реализованы на его площадях, оцениваются в 5 млрд рублей, что повлечет создание 2 тыс. рабочих мест.

С целью стимулирования бизнеса власти рассчитывают предусмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам как для субъектов малого предпринимательства, так и для крупных предприятий. Также власти планируют субсидировать затраты на строительство инфраструктуры для инвестиционных проектов и рассчитывают на докапитализацию института развития региона - Корпорации развития республики.