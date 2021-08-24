Более 10 комплексов по сортировке мусора создадут в Брянской области к 2025 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Брянской области введут в эксплуатацию 12 мусоросортировочных комплексов до 2025 года, обеспечив сортировку 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Александра Богомаза с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в Москве.

"Всего в Брянской области к 2025 году будут функционировать 12 мусоросортировочных комплексов с площадками для компостирования отходов, что позволит обеспечивать сортировку 100% образующихся твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас в регионе работают два мусоросортировочных комплекса в городе Брянске и Комаричском районе. Также в августе текущего года введут в эксплуатацию три комплекса с площадками для компостирования отходов, их общая мощность составит 65 тыс. тонн в год. "Мощности введенных объектов позволят сортировать 100% ТКО, образующихся на территории Трубчевского, Погарского, Суражского, Жуковского, Клетнянского, Дубровского, Рогнединского районов, вернуть во вторичный оборот не менее 10% от общей массы образующихся отходов", - добавили в пресс-службе.

Строительство десяти комплексов в период с 2020 по 2024 годы проводится за счет внебюджетных средств, отметили в сообщении.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.