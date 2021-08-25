Временно свободные средства госкорпораций достигли на 1 июля 202 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем временно свободных средств госкорпораций на 1 июля 2021 года составил около 202 млрд рублей против 192,5 млрд рублей на 1 июля 2020 года. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2021 года.

"Общий объем временно свободных средств государственных корпораций и государственной компании по состоянию на 1 июля 2021 года составил порядка 202 млрд рублей, на 1 июля 2020 года - порядка 192,5 млрд рублей", - отмечает ведомство.

При этом, по данным Счетной палаты, доходы государственных корпораций и государственной компании от инвестирования временно свободных средств за январь - июнь 2021 года по состоянию на 1 июля составили около 3,5 млрд рублей против 4,1 млрд рублей годом ранее.

"Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты показывают, что значительные объемы средств, предоставленные государственным корпорациям и государственной компании в прошлые годы, используются не в полном объеме и размещаются на депозитах и счетах в кредитных организациях, по которым государственные корпорации и государственная компания получают проценты по неснижаемому остатку средств на счете", - отмечает контрольно-счетное ведомство.