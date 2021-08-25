В СП сообщили, что экономика РФ выросла в I полугодии за счет эффекта низкой базы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Большинство основных макроэкономических показателей рекордно выросло в России в I полугодии 2021 года за счет эффекта низкой базы предыдущего года. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2021 года.

"В первом полугодии 2021 года в экономике России отмечался восстановительный рост. При этом рекордно высокий рост по большинству основных макроэкономических показателей во многом объясняется низкой базой предыдущего года", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, российская экономика показывает довольно высокие темпы восстановительного роста, опережая прогнозы аналитиков. "Так, прирост ВВП в мае, по оценке Минэкономразвития России, составил 10,9%, в июне - 8,5%, а в целом за второй квартал - 10,1% и достиг докризисного уровня", - говорится в материалах ведомства.

Как отмечает Счетная палата, на фоне интенсивного восстановления прогнозы по росту ВВП в 2021 году пересматриваются в сторону улучшения. Летние корректировки прогнозов российских и международных организаций дают оценку по росту ВВП в целом за год в диапазоне 3,2-4,5%, что значительно лучше ожиданий конца 2020 - начала 2021 года.

Трансферты регионам

По данным СП, объем межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета в первом полугодии 2021 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 трлн 385,7 млрд рублей.

"Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 1 трлн 385,7 млрд рублей, или 41,5% показателя сводной росписи с изменениями, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 0,6%", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, уровень исполнения расходов на предоставление субсидий составил 34,2%, а расходы на предоставление межбюджетных трансфертов по 10 главным распорядителям исполнены - на уровне меньше 25%.

Ненефтегазовые доходы

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в I полугодии 2021 года увеличились на 1,058 трлн рублей, или на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а нефтегазовые - на 1,115 трлн рублей (или на 41,9%).

Общий объем доходов бюджета РФ за отчетный период составил 11,256 трлн рублей (или 60% от прогнозных показателей), что на 23,9% (на 2,173 трлн рублей) больше, чем годом ранее.

По данным Счетной палаты, наибольшее превышение доходов сложилось по НДС, налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, налогу на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, доходам от управления средствами ФНБ, вывозным таможенным пошлинам на природный газ, утилизационному сбору и платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда (разовое поступление платежа от АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания").

Внутренние госзаимствования

Объем средств, привлеченных в в рамках программы государственных внутренних заимствований в I полугодии 2021 года, снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1 трлн 536 млрд рублей.

"Привлечение по государственным внутренним заимствованиям составило 1 трлн 536 млрд рублей, или 41,9% планового объема, что на 76,6 млрд рублей, или на 4,8%, меньше аналогичного периода 2020 года", - отмечает Счетная палата.

Согласно материалам ведомства, объем погашения в рамках программы государственных внутренних заимствований составил 262 млрд рублей, что на 254,4 млрд рублей, или в два раза меньше аналогичного периода 2020 года.

По данным Счетной палаты, согласно прогнозам кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год Минфина России планируется сокращение программы внутренних заимствований на 32,6%, до 1 трлн 806,6 млрд рублей за счет уменьшения объема размещения до 2 792,8 млрд рублей, или на 23,9%.

Ведомство отмечает, что совокупный объем спроса на аукционах по размещению ОФЗ со стороны инвесторов уменьшился на 4,6%, а доходность по средневзвешенной цене по ОФЗ-ПД увеличилась и составила от 5,55% до 7,43% годовых против диапазона 4,77-6,78% годовых в аналогичном периоде 2020 года.