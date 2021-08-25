Правительство направило в I полугодии 118 млрд рублей из резервного фонда в ФСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем средств резервного фонда правительства РФ, направленных на трансферты бюджету Фонда социального страхования (ФСС) на выплаты медицинским и иным работникам, составил в первом полугодии 2021 года 118,1 млрд рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь-июнь 2021 года.

"Наибольший объем средств направлен на трансферты бюджету ФСС на выплаты медицинским и иным работникам - 118,1 млрд рублей, сбалансированность на случай временной нетрудоспособности - 68,6 млрд рублей", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" направлено 45,5 млрд рублей, на межбюджетные трансферты бюджету ПФР на выплаты ежемесячных пособий на детей - 36,2 млрд рублей.

Ведомство отмечает, что в I полугодии в сводную бюджетную роспись внесены изменения по увеличению объема резервного фонда правительства на 863,1 млрд рублей и использованию бюджетных ассигнований в объеме 717,8 млрд рублей. "С учетом законодательно установленного объема - 107,0 млрд рублей, его размер по состоянию на 1 июля 2021 года составил 252,3 млрд рублей", - говорится в материалах Счетной палаты.

Пояснения Минфина

Как сообщила пресс-служба Минфина России, по состоянию на 1 июля 2021 года ряд мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств резервного фонда правительства РФ, исполнен главными распорядителями средств федерального бюджета в полном объеме. В частности, это предоставление межбюджетных трансфертов ФСС в размере 101,4 млрд рублей на выплаты медицинским и другим работникам, 68,6 млрд рублей - на обеспечение сбалансированности бюджета ФСС, а также в размере 9,6 млрд рублей - на покрытие задолженности по обеспечению инвалидов.

Кроме того к исполнено в полном объеме перечисление средств Пенсионному фонду РФ в размере 36,2 млрд рублей на выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и в размере 10,4 млрд рублей - на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Вместе с тем, по данным пресс-службы Минфина, по некоторым мероприятиям отмечается низкое кассовое исполнение расходов. Это обусловлено, в частности, сроками исполнения обязательств по государственным контрактам и выплатам, предусмотренными в третьем и четвертом кварталах текущего года, заявительным характером выплаты пособий и компенсаций, фактическим исполнением "под потребность", перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты обязательств по расходам получателей средств бюджетов регионов, доработкой проектно-сметной документации по реализуемым проектам и другими причинами.

Пресс-служба Минфина отметила, что в случае неисполнения мероприятий в текущем году, бюджетные средства будут возвращены в резервный фонд правительства РФ.