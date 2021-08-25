"Известия": объемы обналичивания через медиативные документы в I полугодии выросли на 70%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 года выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020 г. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росфинмониторинга и ЦБ РФ

Согласно данным газеты, Росфинмониторинг зафиксировал резкое увеличение обналичивания денег через медиативные документы, которые могут недобросовестно использоваться в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Служба рекомендовала медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок, пишет газета.

"В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются", - уточнили газете в Росфинмониторинге.

В ЦБ подтвердили "Известиям" рост объемов обналичивания денег с помощью медиативных соглашений. В Росбанке, "Открытии" и Крымском РНКБ заявили о существовании подобной тенденции. В РНКБ также добавили, что это один из вариантов давно существующих видов мошенничества.

15 мая зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что ЦБ РФ фиксирует дальнейшее снижение объема сомнительных операций в банковском секторе РФ в I квартале 2021 года. Ранее Скобелкин в ходе ежегодной встречи представителей банков с руководством регулятора сообщал, что объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей - до 78 млрд рублей. По его словам, объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей со 720 млрд рублей в 2019 году, а вывод денежных средств - до 52 млрд с 66 млрд рублей.

Всего, по данным Банка России, объем сомнительных операций в российском банковском секторе по итогам 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 26%. Позитивная динамика отмечена как в части снижения объемов обналичивания в банковском и других секторах (меньше на 30%, чем в 2019 году), так и по операциям с признаками вывода денежных средств за рубеж (сокращение на 20%).