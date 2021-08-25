Автопарк электрокаршеринга в Крыму увеличился за год до 50 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Количество электромобилей, предоставляемых в аренду в Крыму по системе электрокаршеринга, в 2021 году увеличилось в 10 раз до 50 единиц, сообщила ТАСС вице-премьер региона - министр финансов республики Ирина Кивико.

"В 2021 году автопарк электроавтомобилей, предоставляемых в пользование с помощью автоматического способа аренды вырос в 10 раз, с пяти до 50. На это, что приятно отметить, плодотворно повлияла деятельность кластера электромобилей и "Точки кипения" Фонда поддержки предпринимателей Крыма", - сказала Кивико.

Она отметила, что в Крыму электромобили применяются также для организации перевозки туристов по набережным и территории санаториев. В Алуште электромобили используются в качестве такси. Создаются также проекты по использованию электротранспорта для коммунальных служб, обслуживания парков и особо охраняемых природных территорий.

"Разработана и выпущена первая в России коммунальная электрическая поливомоечная машина, которая успешно зарекомендовала себя в ходе ликвидаций последствий наводнения в Ялте", - отметила Кивико.

В 2017 году в Крыму создали территориальный кластер "Производство локального электротранспорта", основной продукцией являются коммерческие электромобили и малые суда на электрической тяге. На крымском предприятии "Эльтавр" разработан и производится легкий электрогрузовик в разных модификациях, который может использоваться в санаториях, коттеджных поселках. Поставки осуществляются пока российским государственным и частным предприятиям, планируется экспорт в страны ближнего зарубежья. Всего на предприятии с 2014 года выпустили более 90 машин, из них за последний год - 58 единиц.