Минэкономразвития разработало четыре сценария стратегии низкоуглеродного развития России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало четыре сценария стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов. Базовый сценарий проекта предполагает сокращение чистых выбросов парниковых газов до более низких показателей, чем у Европейского союза, к 2050 году, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Так, согласно базовому сценарию стратегии, РФ планирует сократить общие выбросы парниковых газов с учетом поглощения до 1,194 млрд тонн CO2-эквивалента. При этом чистая эмиссия в 2019 году составила 1,585 млрд тонн СO2-эквивалента. Сценарий предполагает снижение к 2050 году выбросов парниковых газов в топливно-энергетическом комплексе более чем на 300 млн тонн (до 629 млн тонн) и выбросов от сжигания топлива населением и в жилищно-коммунальных хозяйствах на 25 млн тонн (169 млн тонн). Планируется более чем двукратный рост абсорбции парниковых газов в землепользовании и лесном хозяйстве, что позволит поглотить около 1,1 млрд тонн СO2-эквивалента, следует из документа.

"Рост выработки электроэнергии в базовом сценарии обеспечивается в основном за счет безуглеродной и низкоуглеродной генерации. Проводится масштабная электрификация и цифровизация транспорта и технологических процессов в отраслях промышленности, создаются условия для широкой реализации климатических проектов, прежде всего, по повышению энергетической эффективности реального сектора экономики, а также по повышению качества естественных поглотителей и накопителей парниковых газов", - говорится в тексте стратегии.

Данный сценарий предполагает развитие инновационных направлений на базе водородной энергетики, точного земледелия, а также создание системы наблюдения за поглощающей способностью природных экосистем на всей территории РФ. Кроме того, проект предполагает введение в нескольких российских субъектах системы квотирования выбросов в рамках эксперимента по достижению на уровне региона углеродной нейтральности.

Альтернативные сценарии

Достичь углеродной нейтральности на всей территории России возможно при выполнении интенсивного или агрессивного сценариев стратегии, следует из документа. Интенсивный сценарий предполагает интенсификацию сокращения вредных выбросов за счет масштабного привлечения инвестиций в декарбонизацию российской экономики, а также в природный капитал РФ. Затраты на реализацию данного сценария оцениваются в 4% от российского ВВП против 1,5% от ВВП в базовом сценарии.

Интенсивный сценарий также предполагает существенное изменение структуры выработки электроэнергии посредством замещения неэффективной угольной и газовой генерации возобновляемыми источниками энергии. Так, суммарная доля производства электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях, а также объектами ВИЭ-генерации вырастет к 2050 году до 73%. При этом для покрытия спроса будет необходимо ввести 280 ГВт мощности, которая будет обеспечиваться за счет строительства солнечных, ветряных и атомных электростанций. Такие меры позволят снизить углеродоемкость российской электроэнергетики на 45% по отношению к 2019 году.

Агрессивный сценарий позволяет ускорить реализацию программы интенсивного сценария с привлечением более масштабных инвестиций. Данный план может позволить достичь углеродной нейтральности до 2050 года "при усилении рисков, характерных для интенсивного сценария", следует из документа. "Реализация Агрессивного сценария потребует всеобъемлющего изучения, сбережения и повышения качества всех доступных естественных поглотителей и накопителей парниковых газов, что позволит реализовать имеющийся потенциал увеличения поглощающей способности природных экосистем, оцениваемый в 2-2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год", - говорится в тексте стратегии.

В свою очередь инерционный сценарий нацелен сохранение текущих темпов поглощения CO2, что требует предусмотренных действующими госпрограммами средств в 1% от ВВП РФ. Чистая эмиссия парниковых газов за 2021-2050 гг. превысит показатели ЕС за аналогичный период. Таким образом, данный сценарий не позволит выполнить цели по сокращению чистой эмиссии вредных газов и "не рассматривается в качестве основного", отмечается в документе.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал в интервью ТАСС, что министерство рассматривает инерционный, базовый, интенсивный, агрессивный сценарии реализации стратегии низкоуглеродного развития России.

Общие задачи стратегии

Каждый из сценариев, предложенных в рамках стратегии социально-экономического развития РФ, предусматривает рост российской экономики с темпом, превышающим среднемировой уровень, а также сохранение макроэкономической стабильности. Это позволит существенно увеличить эффективность производства в реальном секторе и секторе услуг, подчеркивается в документе. Общими задачами, которые необходимо решить в этой связи, авторы проекта называют "формирование в экономике новых "точек роста", рост уровня инвестиционной активности бизнеса и ускорение процессов технологической модернизации российской экономики". Также отмечается возможность перенаправления экспорта российских углеводородов с запада на восток, в том числе за счет экспорта сжиженного природного газа.

"Участие России в международном сотрудничестве стран по проблеме климатических изменений является важным инструментом расширения торгово-экономических и политических каналов взаимодействия, а также, при определенных условиях, снижению уровня внешних рестрикций", - говорится в тексте стратегии.