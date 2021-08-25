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Чистый спрос граждан на иностранную валюту в июне уменьшился на 27%

По данным ЦБ, речь идет о $0,7 млрд

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Чистый спрос граждан на наличную иностранную валюту в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 27% и составил $0,7 млрд (в долларовом эквиваленте). При этом сокращение чистого спроса было обусловлено снижением спроса на доллары (почти в 4 раза), в то время как на европейскую валюту он увеличился в 2,6 раза, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"В июне 2021 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты отмечалось нехарактерное для первого месяца лета снижение чистого спроса, который в преддверии периода массовых отпусков обычно растет в связи с большей потребностью населения в наличной иностранной валюте для зарубежного отдыха", - отмечается в материале.

Объем покупки россиянами наличной иностранной валюты в июне по сравнению с маем увеличился на 8% и составил $3,5 млрд (в долларовом эквиваленте). Показатель был меньше, чем в июне 2019 и 2020 годов, на 14 и 11% соответственно. Спрос населения на доллары в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 8%, до 2,2 млрд долларов, на европейскую валюту - вырос на 58%, составив $1,2 млрд.

Сумма проданной россиянами наличной иностранной валюты в июне 2021 года по сравнению с маем увеличилась на 22% и составила $2,8 млрд. Показатель был меньше, чем в июне 2019 года, на 6%, но больше, чем в июне 2020 года, на 20%. Объем проданных гражданами долларов в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 23%, до $2 млрд, евро - на 27%, до $0,8 млрд.

В июне банки ввезли в РФ наличную иностранную валюту на $2 млрд, что на 58% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 54%, евро - в 2,5 раза.

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