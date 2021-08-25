Предприятия под управлением "Траста" нарастили EBITDA за полугодие в 1,5 раза

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предприятия под управлением банка непрофильных активов "Траст" увеличили совокупный показатель EBITDA за шесть месяцев 2021 года в 1,5 раза - до 9,4 млрд руб., сообщила пресс-служба "Траста".

"Предприятия под управлением банка непрофильных активов "Траст" увеличили совокупный показатель EBITDA за шесть месяцев 2021 года в 1,5 раза - до 9,4 млрд руб. Всего под управлением "Траста" находится 13 предприятий в 16 регионах России. Компании представлены в различных отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство, промышленность, нефть и газ", - сообщил банк непрофильных активов.

Отмечается, что с момента передачи банку предприятий, которые были в крайне тяжелом финансовом состоянии, его команда провела большую работу по восстановлению их операционной деятельности.

Так, капитализация одного из крупнейших застройщиков страны, "Интеко", под управлением "Траста" выросла с отрицательной почти до 30 млрд руб. По данным банка непрофильных активов, "Интеко" за первое полугодие реализовала жилье на сумму порядка 18,3 млрд руб. и ввела в эксплуатацию более 165 тыс. кв. м. Выручка "Интеко" выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,5 млрд руб., а EBITDA - в 2,5 раза, до 6,5 млрд руб.

"Другие предприятия также увеличивают свои показатели и становятся привлекательными активами на рынке", - указывает "Траст"."Объединенная вагонная компания" (ОВК) за полугодие выпустила 6,8 тыс. вагонов различной модификации. На этот год ОВК подписала контракты на поставку более 15 тыс. вагонов.

Также в июне "Траст" реализовал на торгах компанию "Экопэт" в Калининграде, получив за нее 6,5 млрд руб. - почти в два раза больше стартовой цены. Также летом были проданы права требований птицеводческого холдинга "Белая птица" за 8 млрд руб.