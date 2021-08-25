США продлили до 7 сентября сбор комментариев для расследования нерыночности экономики РФ

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило до 7 сентября процесс сбора комментариев в рамках начатого им расследования, призванного выяснить, является ли российская экономика рыночной. Соответствующее уведомление ведомство разместило в среду в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

В конце июля американский Минторг сообщил о проведении расследования с целью выяснить, "продолжать ли рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах". Тогда министерство предложило общественности высказаться по данному разбирательству, направив комментарии через соответствующий портал до 30 августа.

"Мы получили запрос на продление срока сбора комментариев. В ответ на просьбу о предоставлении дополнительного времени для отправки своих замечаний мы продлили срок их подачи. Пересмотренный срок подачи комментариев - 7 сентября 2021 года", - отмечается в заявлении.

Американский Минторг включил Россию в список стран с рыночной экономикой в 2002 году. Такой статус предоставляет возможность поставляющим в США товары компаниям оспаривать введение американских антидемпинговых пошлин. В список торгового ведомства из 11 стран с нерыночной экономикой входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Грузия, Киргизия, Китай, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.