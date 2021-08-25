PepsiCo вложит более 2 млрд рублей в развитие двух молочных комбинатов в Москве

МОСКВА, 2Х августа. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Компания "Вимм-Билль-Данн", которая с 2011 года входит в PepsiCo, вложит 2 млрд рублей в развитие производства детского питания на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах (ЛМК и ЦМК) в рамках исполнения офсетного контракта с Москвой.

В мае 2020 года крупный российский производитель молочной продукции "Вимм-Билль-Данн" заключил с Москвой офсетный контракт на 10 лет. С 2022 года компания будет поставлять городу продукты питания для детей и кормящих женщин в течение восьми лет. Это 40 наименований продукции марки "Агуша" - молоко, соки, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси, произведенные в РФ из российского сырья.

"Для исполнения контракта компания PepsiCo вложит более 2 млрд рублей в расширение и модернизацию производственных мощностей на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах", - рассказал ТАСС директор по коммуникациям PepsiCo Александр Костиков.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, с 2017 года Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним - 12,9 млрд рублей. Объем закупки - 72,7 млрд рублей. Помимо закупки продуктов питания для городских молочно-раздаточных пунктов, офсеты подписаны в таких сферах, как фармацевтика и производство медицинских изделий.

Лианозовский молочный комбинат является крупнейшим в Восточной Европе предприятием по производству продуктов питания. Завод укомплектован 40 производственными линиями, которые выпускают около 140 позиций, включая молоко, кефир, творог сметану, йогурты, творожки, функциональные молочные продукты под брендами "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", "Имунеле", "Мажитэль", а также детское питание под марками "Агуша" и "Чудо детки".

Царицынский молочный комбинат выпускает молоко, сметану, сливки "Домик в деревне", йогурты "Чудо", функциональные напитки "Имунеле", напитки из сыворотки "Мажитэль", соки J7 и детское питание "Агуша". Ежедневно более десятка молоковозов поставляют около 500 тонн сырого молока. На заводе работают более 600 специалистов. Именно Царицынский молочный комбинат посетил корреспондент ТАСС.

Чистота и безопасность

Царицынский молочный комбинат был основан в 1975 году. Несмотря на то, что заводу почти 50 лет, это модернизированное предприятие с 15-ю современными производственными линиями. Во время пика пандемии в 2020 году комбинат работал непрерывно, поставляя продукцию клиентам и потребителям. На предприятии обеспечены все необходимые меры безопасной работы. Так, все сотрудники носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Средства индивидуальной защиты в виде перчаток, масок и антисептиков расположены в видных и удобных местах. Информационные листовки на стенах и дверях напоминают сотрудникам о важности соблюдения мер безопасности.

За безопасностью на производстве следят строго. "При посещении цеха нужно ходить строго по выделенным дорожкам, находиться за 2 м от всех движущихся объектов, при ходьбе по лестнице обязательно нужно держаться рукой за перила", - рассказал корреспонденту ТАСС ответственный за технику безопасности сотрудник перед посещением производства.

Всем гостям завода выдают санитарную одежду: специальную обувь, халат, одноразовую шапочку, беруши, перчатки, набородники при необходимости. Завод - пример высокой автоматизации процессов. Работников в цехах практически нет. Машины контролируются операторами линий. Автоматизированное производство позволяет обеспечивать точность всех процессов, безопасность и качество продукции.

Мнение потребителя

Несмотря на то, что Царицынский молочный комбинат известен выпускаемой молочной продукцией, здесь также расположены линии для производства соков и морсов, включая новую линию по производству охлажденного сока J7, запущенную на заводе в 2019 году. Корреспондент ТАСС ознакомился с процессом его производства.

Сок с небольшим сроком годности разливается в прозрачные пластиковые бутылки, которые выдуваются из маленьких преформ, размером с пробирку из школьного кабинета химии. На момент посещения на заводе производили апельсиновый сок. При смене сока на любой другой вкус все оборудование тщательно промывается.

Ассортимент соков разнообразный. График розлива сока зависит от планов производства. Самый популярный сок разливается чаще. Популярность, как правило, зависит от сезона. К примеру, летом максимальный спрос на апельсиновый сок.

"Сырье доставляется из нескольких стран мира. Поставщики тщательно отбираются, чтобы соответствовать всем требованиям по качеству и безопасности. Фруктовое сырье поступает в виде бочек с замороженным соком внутри или в виде концентратов. Перед розливом бочки с соком при необходимости дефростируют или восстанавливают в случае концентрированного сырья. Далее сок загружается в танк, где тщательно перемешивается", - рассказала об этапах производства охлажденных соков менеджер по контролю качества на Царицынском молочном комбинате Наталья Стрекалова.

Она добавила, что далее в пастеризационных установках продукт подвергается тепловой обработке в течение 30 секунд. Затем следует быстрое охлаждение до температуры ниже четырех градусов, чтобы сохранить свежий вкус. Готовый продукт поступает на розлив и упаковывается в бутылки.