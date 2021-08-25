{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лаборатория Касперского" обнаружила схему по распространению зловреда под видом видеоигр

Попытки скачать подобные файлы были зафиксированы продуктами компании в 45 странах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали схему распространения вредоносной программы под видом популярных видеоигр. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Весной 2021 года эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали масштабную кампанию по распространению троянца-дроппера. Это вредоносная программа, основная задача которой - незаметно для жертвы запустить на устройстве другие зловреды. Дроппер, получивший название Swarez, распространялся под видом 15 популярных видеоигр. Попытки скачать подобные файлы были зафиксированы продуктами компании в 45 странах, в том числе в России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе игр фигурировали такие названия, как Among US, Battlefield 4, Battlefield V, Control, Counter-Strike Global Offensive, FIFA 21, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, NBA 2K21, Need for Speed Heat, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Rust, The Sims 4, Titanfall 2.

В компании пояснили, что дроппер распространялся в ZIP-архиве, содержащий запароленный ZIP-файл и текстовый документ с ключом. Запуск зловреда приводил к расшифровке и активации троянца-стилера Taurus, который может красть cookies, сохраненные пароли, данные из форм автозаполнения в браузерах и данные криптокошельков, собирать информацию о системе, красть файлы формата .txt с рабочего стола и делать его скриншоты.

"Пользователи по всему миру активно скачивают ПО из сомнительных источников, и авторы дроппера Swarez использовали это в своих интересах. Злоумышленники все время усложняют свои техники и прикладывают все усилия, чтобы пользователь в процессе скачивания программы не заподозрил, что устанавливает зловред. Вот почему мы рекомендуем загружать ПО только с официальных сайтов разработчиков", - приводятся в сообщении слова эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Антона Иванова.

В "Лаборатории Касперского" рекомендовали использовать для защиты аккаунтов двухфакторную аутентификацию, не открывать сомнительные сайты и ничего с них не скачивать, не переходить по ссылкам на внешние сайты из игрового чата и тщательно проверять адрес ресурса, который запрашивает логин и пароль, а также установить надежное защитное решение со специальным игровым режимом, которое позволит не снижать скорость игры, но при этом защитит устройство от киберугроз.

Теги
РоссияКасперский, Евгений Валентинович
Пилотную интеллектуальную систему управления процессами в бизнесе создадут к 2024 году
Задача проекта - освободить человека от рутинной работы, которая связана с планированием и перераспределением ресурсов, заявил директор акселерационных программ Института регионального развития - управляющей компании НОЦ "Инженерия будущего" Даниил Бажин
Читать полностью