В Самарской области маршрут "Ласточки" продлят до Жигулевска и Сызрани

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. РЖД расширит маршруты электричек "Ласточка" из Самары до Жигулевска и Сызрани, сообщается на сайте холдинга.

"С 1 сентября 2021 года холдинг "РЖД" расширяет маршрутную сеть электропоездов "Ласточка" в Самарской области. В том числе продляется маршрут скорого пригородного поезда Самара - Жигулевское Море (город Тольятти) до города Жигулевск, а также, по многочисленным просьбам туристов, назначается новый поезд выходного дня Самара - Сызрань", - говорится в сообщении.

Пригородный поезд "Ласточка" из Самары в Жигулевск будет отправляться по прежнему расписанию ежедневно со станции Самара четыре раза в день - в 07:00, 11:00, 14:00 и 18:00. Из Жигулевска электричка будет оправляться в 10:44, 13:44, 17:44 и 20:00. Поезд будет останавливаться на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит 1 час 44 минуты.

Новая электричка Самара - Сызрань будет останавливаться на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 37 минут. Со станции Самара "Ласточка" будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям - в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань в столицу Самарской области скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям - в 19:00, сообщили в РЖД, уточнив, что время отправления и прибытия указано местное.