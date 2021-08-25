Инновационная куртка с подогревом успешно прошла тестирование на Эльбрусе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский стартап "АрктикТекс", входящий в Северо-Западный наноцентр Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано", успешно завершил на Эльбрусе испытания в экстремальных погодных условиях альпинистской куртки с модулями из инновационной греющей ткани, сообщили в среду в пресс-службе группы "Роснано".

Разработчик ткани - российский стартап "АрктикТекс" (входит в Северо-Западный наноцентр Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано").

В состав инновационной ткани входят углеродные нанотрубки, что позволяет преобразовать ткань в самостоятельный нагревающий элемент. Такая технология способствует большей площади и равномерности обогрева, а также сохраняет гибкость полотна и уменьшает вес одежды. Нагрев изделия происходит от портативного источника энергии. Максимальная температура нагрева - 45 градусов Цельсия, что обеспечивает комфорт и безопасность для человека. Пилотный образец куртки с применением инновационных греющих модулей создавался "АрктикТекс" в кооперации с российским производителем спортивной одежды "Спортэго".

Тестирование проводилось в течение месяца альпинистами во время восхождения на Эльбрус и другие вершины Кавказских гор, в экстремальных погодных условиях - при сильном ветре, осадках, перепадах температур.

Использование куртки подтвердило заявленные разработчиками характеристики: высокую скорость нагрева элементов до рабочей температуры, длительную и бесперебойную работу аккумулятора, продуманную систему терморегуляции. Во время маршрута и траверса горных вершин альпинисты дважды останавливались на "холодные ночевки" с минимальным бивачным снаряжением.

"Первая ночевка была на высоте около 4 200 м, вторая - 4 000 м над уровнем моря. Спали сидя, с двух сторон скалы. Дул сильный ветер, температура минус 10-15 градусов Цельсия. Куртка позволяла сохранять тепло, в том числе за счет удачного расположения греющих элементов на рукавах и в передней части тела, так как спина обычно защищена рюкзаком или, как в случае с нашей ночевкой, ковриком, прислоненным к скальной породе. До комфортной температуры ткань прогрелась за сорок секунд, заряда аккумулятора хватило на шесть часов непрерывной работы", - приводит пресс-служба слова участника тестирования новой альпинистской одежды, члена Федерации альпинизма России Андрея Михайлишина. Он отметил удобство конструкции изделия: вентиляционные отверстия на молнии по внутренней части рукавов позволили регулировать микроклимат в условиях температурного перепада, а продуманный доступ к аккумулятору и простота управления сделали возможным включение устройства, не снимая перчаток.

Полученные в ходе экспедиции на Эльбрус результаты испытаний будут использованы компанией "АрктикТекс" для последующего масштабирования технологии на другие сегменты текстильных изделий специального назначения и расширения ассортиментной линейки продукции из греющего текстиля для альпинизма. "В настоящий момент мы ведем переговоры с рядом индустриальных партнеров о серийном производстве данной модели изделия", - прокомментировала руководитель стартапа "АрктикТекс" Ольга Москалюк.

Об участниках проекта

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель его деятельности - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий. Председателем правления ФИОП является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.

Северо-Западный центр трансфера технологий (Северо-Западный наноцентр, СЗЦТТ) входит в инвестиционную сеть ФИОП. Деятельность СЗЦТТ направлена на коммерциализацию технологий в области наноиндустрии на базе объединения лабораторного и технологического оборудования, а также комплекса сервисов маркетинговой и бизнес-поддержки малых инновационных компаний. Северо-Западный наноцентр осуществляет полный цикл венчурного строительства: серийно создает высокотехнологичные компании от идеи до продажи готового бизнеса.

"АрктикТекс" - стартап Северо-Западного наноцентра, специализирующийся на разработке и создании текстильных изделий с функцией подогрева.

"СпортЭго" - производственно-торговая компания по изготовлению высококачественной спортивной, корпоративной и повседневной одежды на заказ.