Путин определил "Мобильную карту" единым центром учета перевода ставок букмекеров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Небанковская кредитная организация "Мобильная карта" определена единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации "Мобильная карта" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов", - говорится в документе.

Кроме того, согласно распоряжению, Путин согласился с предложением кабмина определить акционерное общество "Современные платежные решения" компанией, которая осуществляет финансирование публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр".

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября.

Путин в конце декабря прошлого года подписал закон, предусматривающий создание "Единого регулятора азартных игр". Законом также предусматривалось создание единого центра учета переводов ставок букмекерских контор в рамках деятельности по приему от граждан денежных средств, в том числе электронных, их учета и перевода. Согласно документу, такой центр будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события. Эти отчисления будут направляться общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, как и информация о принятых ставках.