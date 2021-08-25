Производство муки в России в январе - июле снизилось на 6,1%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем производства муки в России январе - июле снизился на 6,1%, нерафинированного подсолнечного масла - на 18,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 610,9 тыс. т, что на 2,7% больше, чем в июле 2020 года, но на 6,4% меньше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,5 млн т", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, выпуск макаронных изделий в июле составил 110,0 тыс. т, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7,7% меньше, чем в июне 2021 года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 430,6 тыс. т, что на 3,2% меньше, чем в июле 2020 года, но на 2% больше, чем в июне 2021 года. В целом, за семь месяцев 2021 года их произведено 3 млн т, что на 4% меньше, чем за январь - июль прошлого года.

Производство риса составило 33,9 тыс. т, что в 46,8 раз больше, чем в июле прошлого года, но на 17,8% меньше, чем в июне 2021 года. Гречки - 24,8 тыс. т, что на 4,1% меньше, чем в июле прошлого года, и на 29,5% меньше, чем в июне этого года. В Росстате также сообщили о том, что нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле было изготовлено 306,6 тыс. т, что на 19,8% меньше, чем в июле прошлого года, но на 1,7% больше, чем в июне 2021 года. Всего за семь месяцев его произведено 3 млн т, что на 18,7% меньше, чем за январь - июль 2020 года.

Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле составило 170 тыс. т, что на 14,4% меньше, чем в июле прошлого года, но на 5,1% больше, чем в июне 2021 года. Всего за семь месяцев 2021 года его произведено 1,2 млн т, что на 21,6% меньше, чем за январь - июль 2020 года.

По данным Росстата, белого свекловичного сахара в июле было изготовлено 34 тыс. т, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 53,1% меньше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года его произведено 724 тыс. т, что на 27,3% меньше, чем за январь - июль 2020 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 142,7 тыс. т, что на 5,2% больше, чем в июле 2020 года, однако на 0,6% меньше показателей июня 2021 года.