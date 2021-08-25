Промпроизводство в России в июле выросло на 6,8%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в июле 2021 года вырос на 6,8% по сравнению с июлем прошлого года, за январь - июль - на 4,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. При этом в июле по сравнению с июнем промпроизводство снизилось на 0,1%.

Кроме того, статслужба уточнила данные по росту промпроизводства в июне с 10,4% до 10,2% в годовом выражении.

Добыча полезных ископаемых в июле выросла на 11,6% в годовом выражении (за январь - июль - на 1,5%), производство в обрабатывающих отраслях - на 3,4% (за январь - июль - на 5,6%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в июле выросли на 6,5% (за январь - июль - на 7,6%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 16,7% (за январь - июль - 21%).

По данным Росстата, в июле добыча нефти и природного газа выросла на 11%, добыча угля - на 4,8%, добыча прочих полезных ископаемых - на 32,5%, производство автотранспортных средств - на 9,7%, лекарств - на 16,2%, напитков - на 10,1%, бумаги и бумажных изделий - на 9,5%, мебели - на 8%.

При этом сократилось производство мясных консервов - на 22,9%, подсолнечного масла - на 19,8%, табачных изделий - на 3,9%, одежды - на 11,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 10,9%.

Во II квартале 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 9,7%, в I квартале - сократилось на 0,9%, в 2020 году - сократилось на 2,6%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, промпроизводство в стране вырастет на 2% в 2021 году.