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Пленарное заседание "Россия в год креативной экономики". Видеотрансляция

Модераторами мероприятия в рамках "Российской креативной недели" выступают гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и глава Роскультцентра Марина Абрамова

"Российская креативная неделя"

Пленарное заседание "Россия в год креативной экономики" проходит рамках "Российской креативной недели". Модераторами мероприятия выступают гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и глава Роскультцентра Марина Абрамова.

В заседании принимают участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьеры правительства Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф и другие.

Участники мероприятия обсудят, какие дальнейшие шаги необходимо сделать государству, регионам и бизнесу, чтобы Россия стала одним из лидеров креативных изменений в мире?

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