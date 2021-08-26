Российские фермеры представят свою продукцию на фестивале "Сыр. Пир. Мир" в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" откроется 26 августа в деревне Дубровское городского округа Истра Московской области. Участниками ярмарки на территории сыроварни "Русский Пармезан" в течение четырех дней станут около 700 фермеров из 54 регионов России.

Фестиваль проводится при поддержке комитета по туризму Московской области. Как отметили в пресс-службе комитета, мероприятие организовано с целью поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья и представителей фермерских хозяйств из других регионов России. На фестивале предусмотрена деловая программа с участием экспертов в сферах сельского хозяйства, экономики, промышленности и туризма.

Гости фестиваля смогут приобрести натуральную фермерскую продукцию: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочная продукция, напитки и многое другое. Также около 200 сыроварен примут участие в конкурсе сыров "Лучший сыр России". Экспертное жюри определит победителей в двенадцати номинациях.

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, продукцию региона представят свыше 50 сыроваров из 22 городских округов. Подмосковные фермеры на гастрономическом фестивале смогут узнать о действующих и новых мерах поддержки от областного правительства, о которых расскажет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.