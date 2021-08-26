СП предложила отложить включение экологических неналоговых платежей в Налоговый кодекс

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Необходимо отложить изменение статуса экологических налоговых платежей и их включение в Налоговый кодекс, говорится в материалах Счетной палаты.

"Счетная палата предлагает повременить с изменением статуса экологических неналоговых платежей и не включать их в Налоговый кодекс без соответствующей модификации, а также до завершения реформы системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки", - отмечается в материалах.

"Дальнейшее развитие системы экологических платежей может осуществляться либо путем усиления их компенсационной целевой функции, что позволит в большей степени соответствовать понятию фискальный сбор, либо путем кодификации платежей в структуре Налогового кодекса. Если законодательство пойдет по пути придания экологическим неналоговым платежам и плате за негативное воздействие на окружающую среду целевого характера, оснований для внесения их в Налоговый кодекс в качестве налогов не будет. В любом случае, мы предлагаем воздержаться от каких-либо изменений в Налоговый кодекс в отношении любых экологических неналоговых платежей до завершения реформы расширенной ответственности производителей", - пояснил аудитор Счетной палата Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах.

По данным Счетной палаты, утвержденная в конце 2020 года концепция РОП [концепция совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки] предполагает полностью перенести ответственность за утилизацию упаковки на компании-производители и импортеров товаров. Более того, норматив утилизации упаковки с 2022 года составит 100%, увеличившись с 20% в 2021 году. "Это, конечно, будет нагрузка как для производителя, так и конечного потребителя. Одним из важнейших итогов перехода на 100% норматив утилизации может стать увеличение конечной стоимости продукции, в цене которой заложена величина экологического сбора и затраты на утилизацию", - добавил Батуркин.

Плата за вред окружающей среде

Механизмы корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) не стимулируют компании направлять средства на природоохранные мероприятия, говорится в материалах Счетной палаты.

"Механизмы корректировки платы за НВОС не стали действенным методом стимулирования хозяйствующих субъектов к финансированию природоохранных мероприятий. Дополнительные понижающие коэффициенты, связанные с внедрением наилучших доступных технологий, также применяются пока незначительным количеством плательщиков", - отмечается в материалах.

"В настоящее время отсутствует механизм использования средств платы за НВОС на цели финансирования природоохранных мероприятий. Ее компенсационная функция на практике не реализована", - добавляют в Счетной палате.

По оценкам Счетной палаты, необходимы механизмы целевого расходования платы за НВОС как платежа, формирующего доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и расходуемые на цели природоохранных мероприятий.

"В настоящее время к экологическим платежам можно отнести в том числе три следующих неналоговых платежа: плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический и утилизационный сборы. С 2017 года их доля в общем объеме неналоговых доходов выросла почти вдвое - до 8% в 2020 году. Всего в прошлом году они принесли в казну 382,8 млрд рублей", - уточняет аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах ведомства.