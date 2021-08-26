Forbes составил рейтинг импакт-инвесторов России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минкомсвязи, генеральный директор и основатель стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов стал лидером впервые составленного журналом Forbes рейтинга импакт-инвесторов РФ, в котором учитывались затраты бизнесменов на благотворительность, социальные проекты и защиту природы с 2010 года. Список опубликован в четверг на сайте издания.

Рейтинг импакт-инвесторов основан на так называемой "валюте добра", то есть на подсчете средств, направленных богатейшими бизнесменами на благотворительность или вложенных иным образом в решение конкретных экологических и социальных проблем. Для благотворительных взносов и инвестиций в социальные проекты издание применило условную норму прибыли, чтобы отразить изменение суммы при инвестиции ее в бизнес. Использовалась ставка 1,3% в год, что соответствует среднему приросту с 2010 года состояния у 33 предпринимателей, которые все это время находились в списке богатейших бизнесменов России. Данные о затратах на благотворительность, социальные и экологические проекты предоставил 31 человек из рейтинга 200 самых богатых бизнесменов России. Совокупная "валюта добра" 31 участника рейтинга составила $31,5 млрд.

Денис Свердлов, лидирующий в рейтинге импакт-инвесторов, возглавляет компанию по полностью "зеленому" производству коммерческих электромобилей Arrival: от безотходного производства корпусов электробусов из термокомпозитной ткани до утилизации продукта и использования батарей после эксплуатации. "Валюта добра" Свердлова составляет $5,65 млрд - почти 18% от совокупного показателя.

Второе место занял глава USM Holdings Алишер Усманов, чья валюта добра составила $2,99 млрд. На третьем месте находится владелец "Реновы" Виктор Вексельберг: его благотворительная деятельности оценивается Forbes в $2,53 млрд.

Далее в списке находятся председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин ($2,42 млрд), владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($2,23 млрд), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко ($2,02 млрд), председатель попечительского совета фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска ($1,94 млрд), глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин ($1,86 млрд), основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($1,75 млрд). Замыкает десятку в рейтинге глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($1,16 млрд).