Охотничьи карабины "Калашников" будут продаваться вместе с прицелами холдинга "Швабе"

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. "Вологодский оптико-механический завод", входящий в холдинг "Швабе" создал линейку современных прицелов для продажи в комплексе с гражданским оружием производства компании "Калашников". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции АО "Швабе" Сергей Дмитроченко на форуме "Армия-2021".

"Мы запустили в серию несколько моделей прицельной оптики, специально адаптированной для спортивно-охотничьего оружия концерна Калашников", - заявил он.

По его словам, новые прицелы будут реализовываться через дилерскую сеть "Калашников" вместе с ружьями и карабинами концерна, как единый стрелковый комплекс.

"Это коллиматорные прицелы (RDS-CC, RDS-O), переменной кратности (RS-H 1-8x25L), которые созданы с учетом требования рынка и уже пользуются популярностью среди охотников и стрелков-спортсменов", - уточнил Дмитроченко.

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и является разработчиком оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" в период с 22 по 28 августа.